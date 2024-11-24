Peru'da Otobüs Kazası: 7 Ölü, 30 Yaralı

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LİMA, 24 Kasım (Xinhua) -- Peru'nun kuzeyindeki San Martin bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında en az 7 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, kazanın cumartesi sabahı Moyobamba eyaletindeki Fernando Belaunde Terry Otoyolu'nda meydana geldiğini, polis ekiplerinin ise bölgede arama kurtarma çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

Yerel medya, otobüsün "El Triunfo" olarak bilinen tehlikeli bir virajda bir minibüsle çarpıştığını ve sürücünün kontrolü kaybedip aracın yoldan çıktığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı, yaralıların tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Devlet haber ajansı Andina'nın haberine göre, cuma öğleden sonra Piura bölgesinden yola çıkan otobüste, Tarapoto'ya okul gezisine giden yaklaşık 23 öğrenciyle birlikte toplam 58 yolcu bulunuyordu.

Eğitim Bakanı Morgan Quero, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyip hükümetin destek sağlayacağını söyledi.

Quero, "Bu zor zamanda eğitim camiamızı desteklemek için gerekli tüm yardımı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.