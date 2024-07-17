Peru'da otobüs kazasında 26 kişi hayatını kaybetti

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LİMA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Peru'nun güneybatısında yer alan Ayacucho bölgesindeki bir karayolunda Salı günü sabah saatlerinde eyaletler arası bir otobüsün karıştığı kazada 26 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri ilk incelemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

"Latina Television" adlı yerel bir kanal ise, son güncellemelere göre kazada 26 kişinin öldüğünü bildirdi.

"Empresa Turismo Molina Union SAC" adlı şirkete ait otobüs, Ayacucho bölgesine bağlı Cangallo eyaletinin Paras mevkiinde Los Libertadores karayolundan çıkarak yaklaşık 200 metre derinliğindeki bir çukura yuvarlandı.

Ulusal Polis Teşkilatı Yol Koruma Bölümü Başkanı Jhonny Rolando Valderrama, Lima-Ayacucho güzergahında seyahat eden otobüste yaklaşık 40 yolcunun bulunduğunu söyledi.

İtfaiye, Polis Sağlık Servisi ve yerel sağlık kurumlarından beş ambulans olay yerine sevk edildi.