Güney Amerika ülkesi Peru'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden (COEN) yapılan açıklamada, şiddetli yağışın ülkenin güneyindeki Andahuaylas eyaletinde can ve mal kaybına neden olduğu bildirildi.
Eyaletteki sel ve toprak kaymalarında şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Apurimac bölgesinde de Chumbao Nehri'nin taşmasıyla çok sayıda evin sular altında kaldığı ifade edildi.
Yetkililer, selden etkilenenlere insani ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmaya çalışıldığını ve bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Peru'da sel ve toprak kayması: 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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