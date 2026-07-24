PES'den YENİ Parti'ye Destek - Son Dakika
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PES'den YENİ Parti'ye Destek

PES\'den YENİ Parti\'ye Destek
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PES, YENİ Parti'nin kurulmasını özgürlük ve demokrasi için yeni bir başlangıç olarak görüyor.

(ANKARA) - Avrupa Sosyalistler Partisi'nden (PES) yapılan açıklamada, "PES Özgür Özel'in, YENİ Parti'nin ve demokratik, özgür ve adil bir Türkiye için çalışan herkesin yanındadır. Demokrasi ve sosyal adalet için verdiğimiz ortak mücadeleyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

PES, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kurucuları arasında yer alan ve bugün kurulan YENİ Parti'ye destek açıklaması yaptı. PES'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Demokrasi yasaklanamaz. Sadece sesini duyurmak için yeni yollar bulabilir. YENİ Parti'nin kurulması, Türkiye'deki ilerici ve demokratik güçler için yeni bir başlangıca işaret ediyor. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklerin giderek artan bir baskı altında olduğu bu dönemde, bu değerleri savunmaya devam edenler dayanışmamızı ve desteğimizi hak ediyor. CHP, uzun zamandır Türkiye'de demokrasi ve cumhuriyetçi değerlerin itici gücü olmuştur. YENİ Parti ile yeni bir sayfa açılırken, bu kararlılık özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü ve sosyal adaleti savunmaya kararlı olan herkes aracılığıyla devam etmektedir. PES Özgür Özel'in, YENİ Parti'nin ve demokratik, özgür ve adil bir Türkiye için çalışan herkesin yanındadır. Demokrasi ve sosyal adalet için verdiğimiz ortak mücadeleyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Partiler, Güncel, Son Dakika

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