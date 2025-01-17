Peskov: Azak Denizi Rusya'nın iç denizi

Güncel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile İngiltere'nin Azak Denizi'nde askeri işbirliği yapamayacağını belirterek, "Bu Rusya'nın iç denizi. Burada Ukrayna ile İngiltere arasında işbirliği söz konusu olamaz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna ile İngiltere arasında savunma, ekonomi ve diğer alanlardaki işbirliğiyle ilgili imzalanan "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Anlaşmanın Azak Denizi'nde askeri işbirliğini öngörmesini değerlendiren Peskov, "Bu Rusya'nın iç denizi. Burada Ukrayna ile İngiltere arasında işbirliği söz konusu olamaz." şeklinde konuştu.

Peskov, bu anlaşmanın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini garanti etmediğini kaydederek, anlaşma hükümlerinin analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayacak Donald Trump döneminde ABD'nin, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin yaklaşımında köklü değişiklik beklemediklerine işaret eden Peskov, "Burada büyük beklentilere kapılmaya gerek yok. Köklü değişiklik olmaz." ifadelerini kullandı.