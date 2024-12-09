Peskov'dan Şam'ın Durumu ve Esad'a Sığınma Hakkı

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(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye'nin başkenti Şam'ın kısa süre içinde HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif gruplara bırakılması ile gelişen olayların Rusya'yı ve bütün dünyayı şaşırttığını söyledi. Peskov ayrıca eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a Moskova tarafından sığınma hakkı verilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı olduğunu söyledi.

Peskov, Suriye'nin başkenti Şam'ın kısa bir süre içinde HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif gruplara bırakılması ile gelişen olayların Rusya'yı ve bütün dünyayı şaşırttığını söyledi. Peskov "Genel olarak yaşananlar muhtemelen tüm dünyayı şaşırttı ve bu durumda biz de istisna değiliz" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Esad'a Moskova tarafından sığınma hakkı verilmesine ilişkin olarak, "Böyle kararlar elbette devlet başkanının onayı olmadan alınamaz. Bu, onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) kararıydı" dedi. Peskov, Esad'a sığınma hakkı verilmesiyle ilgili Kremlin'den resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı sorusuna "Hayır, kesinlikle hayır, bunu yapma zorunluluğumuz yok" ifadesini kullandı.

Kremlin'den bir kaynak ise Rusya Federasyonu'na bağlı haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve Rusya'nın Esad ailesine sığınma hakkı verdiğini bildirmişti.

Öte yandan Peskov, Suriye'nin kıyı kentlerindeki Lazkiye ve Tartus'ta bulunan Rusya askeri üslerine ilişkin olarak, "Suriye'deki Rus üslerini güvence altına almak için mümkün olan her şeyi yapacağız" dedi. Peskov, Suriye'de Rusya'nın askeri varlığının sürdürülmesiyle ilgili konuyu netleştirmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.