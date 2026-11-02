Peskov, Herson Oleşki'deki insani yardım operasyonunu başarılı buldu - Son Dakika
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Peskov, Herson Oleşki'deki insani yardım operasyonunu başarılı buldu

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Herson bölgesindeki Oleşki'de insani yardım operasyonunun başarıyla gerçekleştiğini ve hazırlıkta tüm taraflar arasındaki koordinasyonu takdir ettiğini söyledi. Peskov, operasyon için Amerikan tarafı ve Melania Trump'a minnettar olduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde insani yardım operasyonunun başarıyla gerçekleştiğini belirterek, "Operasyonun hazırlık sürecinde tüm taraflar arasında sağlanan koordinasyon düzeyini takdir ediyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde yapılan insani yardım operasyonunu değerlendiren Peskov, "İnsani operasyon başarıyla gerçekleşti. Operasyonun hazırlık sürecinde tüm taraflar arasında sağlanan koordinasyon düzeyini takdir ediyoruz. Bu bağlamda, Amerikan tarafı ve (ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi) Melania Trump'a minnettarız." diye konuştu.

Peskov, buna benzer insani operasyonların diğer bölgelerde de yapılması ihtimaline dair ise "Şimdilik benzer operasyon için plan yok. Elbette, her bir durumda insanların çıkarları ve güvenliğinin sağlanması, ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olacak." ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının bu operasyonu ordunun yeniden gruplandırılması için kullandığını savundu.

"Ekonomik büyüme merkezleri, Avrupa'dan ziyade Küresel Güney'de bulunuyor"

"ABD'nin, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını desteklediği" yönündeki iddiaya ilişkin Peskov, "Bu aşamada bundan söz etmek pek mümkün değil. Sahadaki durum, bu tür planların uygulanmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Ancak gelecekte ne olacağını göreceğiz. Her şey alıcıların isteğine ve tedarikçilerin imkanlarına bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, dünyadaki ekonomik büyüme merkezlerinin Avrupa'dan ziyade Küresel Güney'de bulunduğuna dikkati çekti.

"Rusya'nın TDT'nin çalışmalarına katılması mantıklı olacak"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, "Rusya'nın da Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) katılması için adımlar atılması gerektiği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, resmi bir davetin gelmediğini, bu konunun Kazakistan ile temaslarında gündeme geleceğini söyledi.

Peskov, "Rusya'da kökleri Türk olan halkların yaşadığı çok sayıda bölge bulunuyor. Dolayısıyla Rusya'nın TDT'nin çalışmalarına katılması mantıklı olacak. Burada, Rusya'nın belirli bölgelerinin değil, Rusya'nın katılması söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin, Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelip gelmeyeceği konusunda net bilgi olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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