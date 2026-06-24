Rusya’dan İstanbul anlaşmaları vurgusu: Platform henüz net değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Ukrayna krizinin çözümünde İstanbul'da varılan anlaşmaları temel alan yaklaşımını sürdürdüğünü belirterek müzakerelerin yeniden başlaması halinde kullanılacak platformun ise henüz netleşmediğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile İstanbul'da sağlanan anlaşmalar temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarına dair ifadesini değerlendirdi.

Rusya'nın tutumunda değişiklik bulunmadığını vurgulayan Peskov, "Bu, Putin'in tutarlı tutumudur. Kendisi bunu sürekli dile getiriyor. İki yıl önce Rusya Dışişleri Bakanlığında yaptığı konuşmada da savaşın sona erdirilmesi için gerekli gördüğümüz temel parametreleri açıklamıştı." dedi.

İstanbul'un olası müzakerelere ev sahipliği yapma olasılığına ilişkin konuşan Peskov, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşmelerde hangi platformun kullanılabileceğine ilişkin şu anda net bir anlayışa sahip değiliz." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki olası görüşmelerde arabuluculuk yapma olasılığına dair bir soruyu yanıtlayarak "Önce Avrupa tarafında diyalog yürütme isteğinin bulunduğundan emin olmak gerekiyor. Şimdilik bazı açıklamalar duyuyoruz. Bu olumlu bir sinyal. Ancak açıklamalar çelişkili. Bu da olumsuz bir sinyal." ifadelerini kullandı.

İran, Hürmüz ve Ermenistan

BRICS'in Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabulucu rolü üstlenemeyeceğini anlatan Peskov, "BRICS bir örgüt olmadığı için Rusya-Ukrayna müzakerelerinde arabulucu rolü oynayamaz. BRICS'in tüzüğü, genel merkezi, sekretaryası veya örgütsel kurumları bulunmuyor." yorumunda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile İran arasında henüz nihai anlaşmaya varılmadığını belirterek tarafların bir mutabakat zaptı imzaladığını ve anlaşmaya ulaşılması için öngörülen 60 günlük sürenin işlemeye devam ettiğini aktardı.

Söz konusu mutabakatı olumlu değerlendirdiklerini kaydeden Peskov, "Arabulucuların ve müzakerelere katılan ülkelerin çabalarını olumlu değerlendiriyoruz. Bu çabalar, en azından yakın gelecek için askeri çatışma eşiğinin ötelenmesini sağladı. Bunun hem bölge hem de dünya açısından son derece olumlu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Dmitriy Peskov, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin yeniden başlamasına da değinerek "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, dünya ekonomisinin bu çatışma nedeniyle aldığı yaraların sarılmaya başlanmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ermenistan ilişkilerine ilişkin Peskov, iki ülkenin yüzyıllardır komşuluk ve yakın ilişkilere sahip olduğunu belirterek "Bizi son derece iyi bir entegrasyon süreci birleştiriyor. Avrasya Ekonomik Birliğinin her yıl Ermenistan ekonomisine önemli katkı sağladığına inanıyoruz." diye konuştu.

Moskova'nın Erivan'la işbirliğini sürdürmek istediğini vurgulayan Dmitriy Peskov, "Ortak yürüttüğümüz çok sayıda çalışma var. Rusya, Ermenistan'ın ciddi yatırımcılarından biridir. Bu nedenle ilişkiler gelişmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Rusya her zaman Belarus'un yanında duracak"

Belarus'a yönelik olası saldırılara Rusya'nın nasıl karşılık vereceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerini vurguladı.

Peskov, "Biz müttefik devletleriz ve Rusya her zaman Belarus'un yanında duracaktır. Ekonomik refah, kalkınma ve ortak gelişmenin yanı sıra doğrudan, dolaylı, gelecekte ortaya çıkabilecek veya mevcut her türlü tehdidin bertaraf edilmesinde de Belarus'un yanında olacağız." dedi.