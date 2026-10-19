Peskov, Ukrayna çatışmasının nihai çözümü için Kiev'in katılımını şart koştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmaların çözümünde Kiev'in katılımının gerekli olduğunu belirterek, "Çatışmaların nihai çözümü, Kiev'den sorumluluk üstlenmeye hazır birinin katılımı olmadan mümkün değil." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki gelişmeleri ve uluslararası gündemi değerlendirdi.

Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere değinen Peskov, "Elbette, Ukrayna'daki çatışmaların nihai çözümü, Kiev'den sorumluluk üstlenmeye hazır birinin katılımı olmadan mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Rusya, ABD ve Çin liderleri arasında olası üçlü görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Peskov, liderlerin zirveye katılma ihtimali nedeniyle böyle bir görüşmenin gündeme geldiğini belirtti.

Peskov, "Ancak ne görüşmenin kendisine ne de olası gündemine ve içeriğine ilişkin somut bir teklif veya mutabakat ele alındı." ifadesini kullandı.

Avrupa'daki protestolara da değinen Peskov, "Avrupa'da yaşanan krizin sistemik olup olmadığını söylemek zor. Ancak bunun büyük bir kriz olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.