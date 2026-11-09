Peskov, Ukrayna için 'coğrafi açıdan artık farklı bir ülke' dedi - Son Dakika
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Peskov, Ukrayna için 'coğrafi açıdan artık farklı bir ülke' dedi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın coğrafi açıdan artık farklı bir ülke olduğunu ve sahadaki gerçeklerin inkar edilemez olduğunu söyledi. Peskov, Abu Dabi'de yarın başlayacak üçlü müzakerelerin ABD arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında olacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın coğrafi görünümünün artık farklı olduğunu belirterek, "Sahadaki gerçekler ortada ve kimse bunu inkar edemez." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Avrupalı temsilcilerin Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yarın başlayacak üçlü müzakerelere katılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bunlar, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında üçlü müzakerelerdir." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna arasında iletişim kanalları bulunduğuna dikkati çekerek, "Taraflar, kendi koordinasyon mekanizmalarını oluşturuyor ancak şimdi üçlü müzakereler söz konusu." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ukrayna'nın, savaşın ardından bağımsız ve özgür kalacağı ancak sınırlarının biraz değişebileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin Peskov, "Ukrayna'nın görünümüne gelince, coğrafi açıdan bakıldığında artık farklı bir ülke söz konusu. Sahadaki gerçekler ortada ve kimse bunu inkar edemez." yorumunu yaptı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner'in, Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin müzakerelere temel oluşturması için Rusya-NATO Konseyi'nin esas alınması yönündeki inisiyatifine ilişkin ise "Herhangi bir modeli kamuoyuna açık şekilde tartışmayacağız." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin, Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında görüşmesi gündemine ilişkin taraflar arasında öneri alışverişinin yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA
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