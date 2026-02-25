Peskov: Ukrayna Krizinde Toprak Sorunu Ciddi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki en ağır konunun, toprak sorunu olduğunu belirterek, "Kiev yönetimi, şu anda barışçıl bir çözüm için seçenekler aramak yerine Avrupa'dan paraları harcamanın yollarını bulmak için uğraşıyor." dedi.

Rusya -1 televizyon kanalına konuşan Peskov, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya, ABD ve Ukrayna liderlerinin görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, "Üç Başkan, yalnızca sağlanacak anlaşmaları sonuçlandırmak için bir araya gelmeli." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimaline ilişkin "Zelenskiy'nin hafta içindeki açıklamalarını hatırlamak lazım. Bundan sonra da şu soru sorulmalı; Kiev yönetimi, bu tutumunu sürdürdüğü sürece en üst düzeyde görüşmenin bir anlamı var mı?" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Zelenskiy'e Moskova'da görüşme teklifinin geçerli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, şunları kaydetti:

"Toprak sorunu, en ağır konu. Ciddi görüşmeler öncesi uzmanlar seviyesinde titiz çalışma yapılmalıdır. Kiev yönetimi, şu anda barışçıl bir çözüm için seçenekler aramak yerine Avrupa'dan paraları harcamanın yollarını bulmak için uğraşıyor. Milyarlarca avro elde etmeye çalışıyorlar. Bu konuda gerçekten ciddi çalışıyorlar ancak diğer konularda ciddiyetlerini görmüyoruz."

Sözcü Peskov, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme yönündeki planlarının "çılgınca" olduğunu vurguladı.