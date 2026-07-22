Peskov: Ukrayna'nın Kararıyla Çatışmalar Sona Erebilir - Son Dakika
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Peskov: Ukrayna'nın Kararıyla Çatışmalar Sona Erebilir

22.07.2026 14:19
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın sorumlu bir karar vermesi halinde çatışmaların sona ereceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce açıkladığı Ukrayna ile çatışmaların sona erdirilmesi koşullarının hala geçerli olduğunu belirterek, "Kiev'in sadece sorumlu bir karar vermesi gerekiyor ve böylece çatışmalar çok hızlı şekilde sona erebilir." dedi.

Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nı değiştirmesiyle ilgili Peskov, bu değişime rağmen cephedeki durumun değişmeyeceğini belirtti.

Cephedeki dinamiklerin iyi bilindiğine işaret eden Peskov, "Silahlı kuvvetlerimiz özel askeri operasyonun parçası olarak tüm cephe boyunca taarruz operasyonlarına devam ediyor. Tüm bu çalkantılara gelince, Kiev rejiminin içeriden sarsıldığı açık, bu çıplak gözle görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Donetsk'in idari sınırlarını ele geçirinceye kadar müzakerelere başlama niyeti olmadığı şeklinde Batı basınında çıkan iddialara da açıklık getiren Peskov, 2 yıl önce Putin'in Rusya Dışişleri Bakanlığında çatışmaları sona erdirmenin temel koşullarını açıkladığını hatırlattı.

Peskov, "Bu koşulların hepsi hala geçerli. Bu parametreler Kiev de dahil dünyadaki herkes tarafından iyi biliniyor. Defalarca söylediğimiz gibi, Kiev'in sadece sorumlu bir karar vermesi gerekiyor ve böylece çatışmalar çok hızlı şekilde sona erebilir, ciddi ve zor müzakereler başlayabilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya karşıtı 21. yaptırım paketine ilişkin anlaşmaya varmakta sorunlar yaşadığı iddialarını yorumlayan Peskov, yaptırımların sınırı olmadığını kaydetti. Peskov, "(Rusya karşıtı yaptırımlarda) bir sınır yok, tıpkı deliliğin sınırı olmadığı gibi. Rusya'ya karşı uygulanan sözde yaptırımlar hala yürürlükte. Bunları uluslararası hukuka göre tamamen yasa dışı kabul ediyoruz." dedi.

Yaptırımların şimdiye kadar dolaylı olarak Avrupa'yı, Avrupalı vergi mükelleflerini ve Avrupalı ??işletmeleri etkileyerek milyarlarca dolarlık zarara neden olduğunu söyleyen Peskov, geriye bir dizi AB üye devletinin çıkarlarını doğrudan etkileyecek yaptırımların kaldığına dikkat çekti.

ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Miami'deki G20 zirvesine davet edip etmemesiyle ilgili Peskov, zirve için kişisel davet gerekmediğini, toplantıya üst düzeyde katılım sağlanacağını dile getirdi.

Ayrıca Peskov, Azerbaycan'da Rus ve Alman temsilciler arasında görüşme yapıldığına dair bilgisi olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peskov: Ukrayna'nın Kararıyla Çatışmalar Sona Erebilir - Son Dakika

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