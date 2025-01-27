Pestisit Analiz Ücretlerine Yüzde 400 Zam

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerinde pestisit analiz ücretlerine yüzde 400 oranında zam yapmasına ilişkin "Bu ürünler denetlenmeli, ama bunun için neden üreticiden bu kadar fahiş ücretler talep ediyorsunuz? Bakanlık olarak zaten anayasal bir sorumluluğunuz olan bu denetimleri yapmak sizin göreviniz. Ancak siz, 'Evet denetlerim ama parayı yüksek verirseniz denetlerim' diyerek vatandaşa yeni bir yük getiriyorsunuz. Bu yaklaşım hem etik hem de ahlaki değildir" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerindeki pestisit analiz ücretlerine yüzde 400 oranında zam yapmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı yine bir karar alırken üreticiyi ve vatandaşı düşünmek yerine işleri daha da zorlaştırmayı tercih etti. Gıda ürünlerinde yapılması zorunlu pestisit analiz ücretlerinin yüzde 400 oranında artırılarak bin TL'den 4 bin 300 TL'ye çıkarılması, zaten girdi maliyetleri nedeniyle sıkıntı çeken üreticiye büyük bir darbe vurmuştur. Bu ürünler denetlenmeli, ama bunun için neden üreticiden bu kadar fahiş ücretler talep ediyorsunuz? Bakanlık olarak zaten anayasal bir sorumluluğunuz olan bu denetimleri yapmak sizin göreviniz. Ancak siz, 'Evet denetlerim ama parayı yüksek verirseniz denetlerim' diyerek vatandaşa yeni bir yük getiriyorsunuz. Bu yaklaşım hem etik değildir hem de ahlaki."

"Olan vatandaşa olacak ve her zamanki gibi fahiş fiyatlarla karşılaşacaktır"

Erhan Adem, özellikle açıklanan yeni fiyat listesindeki astronomik rakamların üreticiyi köşeye sıkıştırmak için atılmış bir adım olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yem katkı maddelerinin değerlendirilmesi ve onay işlemleri için dosya başına her bir ürün için 25 bin TL, pestisit analiz çalışmaları için 43 bin TL talep ediliyor. Tek kullanımlık ürünlerde plastikleştirici analizi 6 bin TL, element analizi 5 bin TL. Bu rakamlar, üreticiyi desteklemek bir yana, tamamen köşeye sıkıştırmak için belirlenmiş gibi görünüyor. Bakanlık, üreticiye destek sunmak yerine maliyetleri artırıyor ve bu da hem yerli üretimi hem de vatandaşın sofrasındaki ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Pestisit analiz ücretlerine yapılan bu zam, doğrudan üreticinin maliyetlerini artıracaktır. Zincir marketlerde satışa sunulan ürünler için analiz raporları zorunludur ve bu ek maliyetler doğrudan gıda fiyatlarına yansıyacaktır. Başta meyve ve sebze olmak üzere pek çok üründe fiyat artışı kaçınılmazdır. Yine olan vatandaşa olacak ve her zamanki gibi fahiş fiyatlarla karşılaşacaktır.

"Bir an önce yanlışlarınızdan dönün ve üreticiyi, vatandaşınızı düşünerek kararlar alın"

Bu kadar yüksek analiz maliyetleri, ihracata konu olan ürünlerin sayısını azaltacak ve Türkiye'nin dış ticaretine zarar verecektir. Dahası, bu astronomik fiyatlar, sahte rapor düzenleme gibi yasa dışı girişimleri de teşvik edebilir. İhraç edilen ürünlerde şaibeli raporların tespiti, Türkiye'nin uluslararası itibarını zedeler ve büyük ekonomik kayıplara neden olur. Tarım ve Orman Bakanlığı'na soruyorum: Bu ülkenin üreticisi, vatandaşları sizin yanlış politikalarınızın bedelini daha ne kadar ödeyecek? Yapmanız gereken, üreticinin yükünü azaltmaktır, artırmak değil!

Özel akredite laboratuvarlar daha önce belirlenen fiyatların altında hizmet verebiliyordu. Şimdi bu fiyatlara uyma zorunluluğu getirerek, hem üreticiyi hem de sektörü dar bir alana sıkıştırıyorsunuz. Bu karar, sektöre rekabeti tamamen bitiren bir darbedir. Bakanlık bir düzenleme yaparken fayda yerine nasıl bu kadar zarar üretebiliyor, anlamak mümkün değil.

Bakanlık olarak yapmanız gereken, zaten anayasal bir zorunluluğunuz olan bu denetimleri layıkıyla yerine getirmektir. Ancak siz, görevlerinizi yerine getirmek için dahi vatandaştan bedel talep ediyor ve bu bedeli sürekli artırıyorsunuz. Üreticiyi desteklemek yerine, sırtına bir yük daha bindiriyorsunuz. Bu yanlış politikalarla tarımı ve üretimi sürdürülebilir bir şekilde nasıl ayakta tutmayı düşünüyorsunuz? Bir an önce yanlışlarınızdan dönün ve üreticiyi, vatandaşınızı düşünerek kararlar alın."