Petro: ABD'li Şüpheli İstismar Yüzünden Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Petro: ABD'li Şüpheli İstismar Yüzünden Gözaltına Alındı

16.06.2026 09:14
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, cinsel istismar iddialarının ardından ABD'li bir vatandaşı savundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan ABD vatandaşına ilişkin, "Texas kökenli ABD vatandaşının, Kolombiya'da evlat edindiği çocuklarından hiçbirine istismarda bulunmadığı anlaşıldığından, gerçeğe bağlılığım gereği, bu durumu Kolombiya kamuoyuna bildirmekle yükümlüyüm." ifadesini kullandı.

Petro, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, başkente bağlı Chico Navarra bölgesindeki kiralık dairede yaşanan olaya değindi.

Cinsel istismar iddialarına ilişkin Petro, şunları kaydetti:

"Texas kökenli ABD vatandaşının, Kolombiya'da evlat edindiği çocuklarından hiçbirine istismarda bulunmadığı anlaşıldığından, gerçeğe bağlılığım gereği, bu durumu Kolombiya kamuoyuna bildirmekle yükümlüyüm. Yemeği kontrolsüzce yediği için boğulma tehlikesi geçiren çocuğu (nefes alabilsin diye) balkona çıkarmış. Görüntüler, çocuğu korumak adına kitleler halinde olay yerine akın eden Kolombiya halkını yanılttı."

Polisin baskın düzenlediği evde yaşları 4, 7 ve 15 olan 3 çocuğun durumunu hatırlatan Petro, "Şu an asıl biz, çocukları mağdur etmiş durumdayız. Olayın bu yöndeki belirtileri kesinleşirse yargı, görünüşe göre sadece Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü bünyesinde, evlat edinme işlemleri için yürütülen özel bir taşeron sistem aracılığıyla Kolombiyalı çocukları evlat edinmek isteyen bu ABD vatandaşının bir insan olarak tüm haklarını iade etmelidir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bogota'da küçük çocuğa yönelik istismar şüphesiyle gözaltına alınan bir ABD vatandaşı, polis tarafından yakalandıktan sonra öfkeli mahalle sakinlerinin linç girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kiralanan bir dairenin balkonunda şüpheliyi bir çocukla birlikte gören mahalle sakinlerinin bağırarak yardım çağrısında bulunduğu duyulmuştu.

Polisin baskın düzenlediği evde, ABD vatandaşı şüphelinin yanı sıra yaşları 4, 7 ve 15 olan 3 çocuk bulunmuştu.

Yetkililer, gözaltına alınan ABD vatandaşının savcılığa teslim edildiğini ve hakkında 14 yaş altındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla işlem başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro: ABD'li Şüpheli İstismar Yüzünden Gözaltına Alındı - Son Dakika

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