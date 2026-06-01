Petro, BM Güvenlik Konseyi'nde Barış İçin Konuşacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu'da barışın korunmasına ilişkin düzenlenecek oturumda konuşma yapacağı bildirildi.

Kolombiya'nın BM Daimi Temsilcisi Leonor Zalabata, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, bu ay yürüteceği BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı kapsamında birçok konuyu gündeme taşıyacağını belirtti.

Zalabata, Petro'nun Orta Doğu'da barışın korunmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nde yer alacağını belirterek, "Bu oturum, çatışmaların yayılması karşısında diplomasiye ve siyasi çözümlere öncelik verilmesi gerektiği konusunda ortak bir anlayış oluşturmayı amaçlıyor. Kolombiya buraya savaşı değil, barışı konuşmaya geliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro'nun, çatışmalardan etkilenen çocukların eğitiminin korunması ve savaş bölgelerindeki çocukların durumunun ele alınacağı üst düzey bir oturuma da başkanlık edeceğini dile getiren Zalabata, "Bu oturumda, kadınların çatışmaların önlenmesi, arabuluculuk ve barış inşası süreçlerine tam, eşit, güvenli ve anlamlı katılımının önemi vurgulanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya lideri Petro, BM Güvenlik Konseyi'nde yapacağı konuşmada başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da süren çatışmalar ile iklim değişikliği konularını gündeme getireceğini açıklamıştı.