Petro'dan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
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Petro'dan Netanyahu'ya Tepki

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Netanyahu'yu Fas'tan İspanya'ya yönelik düzensiz göç konusunda eleştirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yönelik düzensiz göç girişimleriyle ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya Sebte'deki düzensiz göç girişimleriyle ilgili suçlamalarda bulundu.

Petro, şunları kaydetti:

"Faslıların Ceuta'ya yönelik sivil istilası, (Francisco) Franco'nun özgürlükçü cumhuriyeti devirmek ve İspanya'ya yeniden girmek için kadim Kurtuba Halifeliği'nin torunlarıyla yaptığı ittifakı taklit etmektedir. Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve dünyada firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş olan Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır. İspanya kanla yazılmış tarihini hatırlamalıdır; İspanyol halkını faşizme sürüklemek istiyorlar ve İspanyol halkı 'Geçit yok!' demelidir, Arap medeniyeti de 'Geçit yok!' demelidir."

Avrupa ve Arap halklarına İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Petro, "Bebekleri, kadınları ve yaşlıları öldürmek için Gazze'ye atılan füzelerin parasını ödedikleri, Filistin'in özgürlüğünü elinden aldıkları aynı parayla, şimdi de Avrupa'nın demokratik ilerici yapısını yok etmek istiyorlar. Filistin'i ve tüm Avrupa'nın demokratik, özgürlükçü özünü, yani Batı kültürünün özünü yok etmek istiyorlar." açıklamasında bulundu.

Petro, saygı duyulması gereken tarafın İspanya olduğunu belirterek, özgürlükçü Cumhuriyet'e karşı saldırıları finanse eden veya Guernica'nın bombalanması için faşist Franco'ya destek veren tarafın İspanya olmadığını savundu.

Petro, bu desteği veren tarafın, Kudüs'ün bulunduğu bölgede "22 bin kutsal Filistinli bebeği öldüren" Netanyahu olduğunu öne sürdü.

Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen seçimleri hatırlatan Petro, "Kolombiya'daki seçim hilesinin parasını ödeyen de Netanyahu'dur ve bu yüzden beni susturmak istiyorlar. Kolombiya seçimlerindeki dijital müşahitlerin koordinasyonundan, egemen Kolombiya halkının kararları üzerinde algoritmalar vasıtasıyla dayatılan istatistiksel şablonu pazartesini beklemeden hemen şimdi ifşa etmelerini talep ediyorum. Şimdi medeniyetler arası diyalog vaktidir ve faşizm durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükselmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kolombiya, Politika, İspanya, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

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