Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Fenerbahçe\'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
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Fenerbahçe'nin Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin transferi bitirmek adına önemli bir bütçe ayırmaya hazırlandığını yazdı.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli isimlerinden Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferlerinin ardından sarı-lacivertlilerin hedefindeki yeni ismin Manchester United forması giyen Marcus Rashford olduğu iddia edildi.

İNGİLİZ BASININDAN ÇARPICI İDDİA

İngiltere'nin The Sun gazetesine göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birini yapmak için Rashford transferine büyük bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Haberde, Rashford'un Fenerbahçe'nin hücum hattı için belirlediği üç adaydan biri olduğu belirtilirken, listede Rafael Leao ve Ismaila Sarr'ın da yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> kesenin ağzını sonuna kadar açtı

NİCOLAS JACKSON DA LİSTEDE

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Chelsea forması giyen Nicolas Jackson için de girişimlerde bulunduğu, Senegalli futbolcunun menajeriyle temas kurduğu öne sürüldü.

"KESENİN AĞZINI AÇMAYA HAZIR"

The Sun haberinde, "Marcus Rashford, kariyerine Türkiye'de devam etmek isterse Fenerbahçe transferi gerçekleştirmek için kesenin ağzını açmaya hazır." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler arasında yer alan Ismaila Sarr için ise Crystal Palace'ın oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılığa engel olmayacağı aktarıldı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı - Son Dakika
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