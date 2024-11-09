Petro'dan Pegasus Açıklaması

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kara para aklama yoluyla "Pegasus" adlı casus yazılımın satın alınmasına ilişkin gerçeklerin aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin 105. yıl dönümü kutlamalarına katılan Petro, ulusal basında çıkan, Pegasus casus yazılımının ABD tarafından finanse edildiği iddialarına değindi.

Petro, ABD ve Pegasus'un ismini doğrudan anmadan yaptığı konuşmada, "Siber savunma, casuslukla aynı şey değildir ve burada bir çizgi çekmeliyiz. Mafyaları avlamak için bir yazılıma sahip olmak ile bunu yargı izni olmadan yapmak aynı şey değildir. 1991 Anayasası işlevini tam yerine getirmedikçe, demokrasimiz zayıflamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Pegasus iddialarının bir egemenlik meselesi olduğunu vurgulayan Petro, "Egemenliğimiz sadece bayrağımızı dalgalandırmaktan ibaret değildir; Kolombiya'da alınan ana kararları Kolombiyalılar verir. Eğer bu kararlar başkaları tarafından alınırsa, kim ne derse desin, o zaman egemenliğimizi kaybetmiş oluruz." dedi.

Kolombiya'nın köklü gazetelerinden El Tiempo'da yer alan haberde, Pegasus casus yazılımının ABD tarafından finanse edildiği ve Kolombiya'daki organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla dönemin yönetimi tarafından talep edildiği iddia edildi.

Haberde, Pegasus casus yazılımının satın alınma sürecine ABD Başkanı Joe Biden yönetimine bağlı iki üst düzey kişinin katıldığı ve bu kişilerin Kolombiya'daki üst düzey yetkililerle Pegasus'un satın alınması üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Başsavcılık, Pegasus casus yazılımının kara para ile satın alınmasına yönelik soruşturmalarına devam ediyor.

Süreç

Petro, 23 Ekim'deki açıklamasında, önceki hükümetlerin kara para aklama yoluyla İsrail menşeli bir firmaya ait "Pegasus" adlı casus yazılım için 11 milyon dolar ödendiğini belirtmişti.

Sosyal medya platformu X'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Petro, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail vatandaşı Oded Gindi, sahibi olduğu NSO Group'un işletme müdürü Yehuda Lahav ile birlikte, 25 Haziran 2021'de M-ABGG sefer sayılı kiralık uçakla El Dorado Havalimanı'ndaki narkotik polisine ait hangara inmiş. Pegasus'un satın alınması için Duque hükümeti yetkilileri tarafından kendilerine teslim edilen 5,5 milyon doları yanlarında götürmüşler."

Petro, İsrail istihbaratının kara para aklama raporuna dayanarak, iki İsrail uçağının daha Kolombiya'ya indiğini ve 5,5 milyon dolar nakit alarak Tel Aviv'e döndüklerinin kayıtlara geçtiğini kaydetmişti.

Kolombiya'da özel bir derginin haberine göre, Kolombiya İstihbarat Müdürlüğü (DNI), uyuşturucu örgütlerinden ele geçirilen fonlar aracılığıyla İsrailli şirket NSO Group'a Pegasus yazılımı için ödeme yapıldığını kabul etmişti.

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.