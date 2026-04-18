Petro'dan Venezuela Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petro'dan Venezuela Ziyareti

18.04.2026 06:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 24 Nisan'da Venezuela'ya giderek Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüşecek.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 24 Nisan'da Venezuela'ya giderek Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile başkent Caracas'ta görüşeceğini açıkladı.

İspanya ziyareti kapsamında Barcelona'da bulunan Petro, İspanyol haber ajansı EFE ve RTVE televizyonuna verdiği röportajda temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Petro, daha önce Rodriguez'i Kolombiya'ya davet ettiğini ancak söz konusu girişimin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Rodriguez'i 24 Nisan'da Caracas'ta ziyaret edeceğini dile getiren Petro, Kolombiya'daki deyişe atıfta bulunarak "Eğer Muhammed bana gelmiyorsa, ben ona giderim." dedi.

Petro, Rodriguez'i ülkesindeki Cartagena kentine daha önce davet ettiğini ancak bu teklifin kabul edilmediğini, daha sonra planlanan sınır görüşmesinin ise güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini söyledi.

Söz konusu ziyaretin, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta ABD müdahalesi sonrası alıkonulmasının ardından bir Latin Amerika lideri tarafından gerçekleştirilecek ilk üst düzey temas olması bekleniyor.

Diplomasideki tıkanıklığı aşmak için Kolombiya'da "Eğer dağ Muhammed'e gelmiyorsa, Muhammed dağa gider." sözü yaygın olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Venezuela, Kolombiya, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Venezuela Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
02:08
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
02:05
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 07:43:45. #7.12#
SON DAKİKA: Petro'dan Venezuela Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.