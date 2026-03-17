Petro: Ekvador sınırında bomba, savaşa girmek istemiyoruz
Petro: Ekvador sınırında bomba, savaşa girmek istemiyoruz

17.03.2026 23:52
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ekvador'un sınırda düzenlediği operasyonlara tepki gösterdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ekvador ordusunun Kolombiya sınırında düzenlediği operasyonlarda, ülke topraklarına bomba isabet ettiğini belirterek, "Savaşa girmek istemiyoruz." dedi.

Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da basına açıklamalarda bulunan Petro, Ekvador'un Kolombiya sınırında düzenlediği operasyonlara tepki gösterdi.

Petro, "Uçaktan atılmış bir bomba bulundu, süreç titizlikle araştırılacak. Bu bulgu, Ekvador sınırının tam üzerinde gerçekleştiği için Ekvador'un bizi bombaladığına ve bunu yapanın silahlı gruplar olmadığına dair şüphelerimi artırıyor." ifadesini kullandı.

Komşu ülke Ekvador ile yaşanan gerilime ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunduğunu hatırlatan Petro, "Trump'tan ricada bulundum; 'harekete geçin, Ekvador Başkanı'nı arayın çünkü savaşa girmek istemiyoruz'." diye konuştu.

Petro, Ekvador ordusunun operasyonları sonucunda Kolombiya sınırında 27 yanmış cesedin bulunduğunu aktararak, "27 yanmış ceset var ve yapılan açıklama inandırıcı değil. Bombalar, ailelerin yakınındaki yere düşüyor, bu ailelerin birçoğu koka yaprağı ekimini bırakıp, yasal ürünlere yönelmeye barışçıl şekilde karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador lideri Noboa'dan Petro'ya yanıt: "Kendi topraklarımızda faaliyet gösteriyoruz"

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya yanıt verdi.

ABD'nin desteğiyle organize suçla mücadele ettiklerini belirten Noboa, "Sayın Cumhurbaşkanı Petro, açıklamalarınız asılsızdır; biz sizin değil, kendi topraklarımızda faaliyet gösteriyoruz. Bu suç çetelerin birçoğu Kolombiya kaynaklıdır." ifadelerini kullandı.

Ekvador, bir süredir Kolombiya ve Peru sınır hattına yakın bölgelerde, yasa dışı kamplar ile yerleşimlere yönelik, bombalı saldırıları da içeren, organize suç operasyonlarını artırmıştı.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

00:54
Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 01:04:06. #.0.5#
