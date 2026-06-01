Petro Seçim Sonuçlarını Tanımadı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ilk turunu aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın önde tamamladığı cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, resmi olmayan cumhurbaşkanı seçim sonucunu eleştirdi.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının sonuçlarının hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını vurgulayan Petro, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı olarak, Bautista kardeşlerin özel şirketi tarafından yürütülen ön sayım sonuçlarını tanımıyorum. Normal şartlarda sabit kalması gereken sayım ve denetim yazılımlarının algoritmalarına son bir hafta içinde 3 kez müdahale edildi ve resmi nüfus kayıtlarında yer almayan 800 bin yeni kimlik sisteme dahil edildi."

Petro, resmi seçmen kayıtları ile sayım sistemindeki veriler arasında tutarsızlık bulunduğunu öne sürerek, "Seçim gecesi açıklanan sonuçlara güvenmiyorum. Seçmen kayıtlarında usulsüzlük olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ön sayım verilerini değil, yargıçların denetiminde yürütülen resmi sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları kabul edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Petro'nun sosyal medya paylaşımında hedef aldığı "Bautista kardeşler"in seçim lojistiği, oy sayım sistemleri, pasaport ve kimlik üretimi gibi kamu ihalelerini üstlenen Thomas Greg ve Sons şirketinin sahipleri Camilo Bautista Palacios ve kardeşleri olduğu belirtildi.

Seçim ikinci tura kalmıştı

Kolombiya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifakın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan de la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.