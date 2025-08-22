Petro, Suç Örgütlerini Terörist İlan Edecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cali kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırının ardından bazı suç örgütlerini "terör örgütü" ilan edeceğini açıkladı.

Valledupar şehrinde konuşan Petro, Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıya değindi.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC), eski FARC üyeleri tarafından kurulan Segunda Marquetalia ve organize suç örgütü Clan del Golfo'yu terör örgütü ilan edeceğini belirten Petro, "Bir karar aldım. Araştırmalarımız, sözde Clan del Golfo, Segunda Marquetalia ve EMC'nin uyuşturucu ticareti konseyinin parçası olduğunu gösteriyor. Bunlar, Bogotá da dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde kovuşturulabilecek terör örgütleri olarak kabul edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Petro, terörist eylemlerin hedefinin sivil halkta korku yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Cali'deki yaşananlar, sivil halkta korku yayan bir saldırıdır. Hükümetim döneminde bu ikinci kez gerçekleşiyor. Bu bir terörizmdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Petro, Antioquia yönetim bölgesinde ve Cali'deki saldırılarda hayatını kaybedenler nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ne olmuştu?

Kolombiya'da insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterdeki 12 polis ölmüş, 5 polis yaralanmıştı.

Cali kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, her iki saldırıdan da eski FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'i (EMC) sorumlu tutmuştu.