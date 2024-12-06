Petro ve Lula'dan Mujica'ya Devlet Nişanı - Son Dakika
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Petro ve Lula'dan Mujica'ya Devlet Nişanı

Kolombiya ve Brezilya liderleri, Mujica'ya nişan vererek dostluklarını pekiştirdi.

06.12.2024 06:16
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'ya devlet nişanı hediye etti.

Mujica'yı başkent Montevideo'nun eteklerindeki çiftliğinde ziyaret eden Petro, Kolombiya hükümetinin verdiği en yüksek sivil nişan olan Boyaca Nişanı'nı düzenlenen bir törenle takdim etti.

Petro, konuya ilişkin açıklamasında, gençliğinden bu yana Uruguay ile çok yakın bir ilişkisinin olduğunu belirterek, "İkimiz de sonunda silahlarımızı bıraktık çünkü barışın bir toplumdaki en önemli ve devrimci şey olduğunu anladık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) Zirvesi'ne katılmak üzere Uruguay'a gelen Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Mujica'yı çiftliğinde ziyaret etti.

Lula da Silva, Mujica'ya Cruzeiro do Sul Ulusal Nişanı'nın Büyük Yakası'nı hediye ettikten sonra, "Bir kardeş seçilmez, bir anne de seçilmez, ama bir yol arkadaşı seçilir. Benim seçtiğim yol arkadaşı odur." dedi.

Mujica ise "Ödüllerin adamı değilim, ancak böyle bir jest için teşekkür ederim. Ben halkı için elinden geleni yapmış bir halk adamıyım, fazlası yok. Lula ile uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Petro ve Lula'dan Mujica'ya Devlet Nişanı - Son Dakika

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