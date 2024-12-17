Petro ve Sheinbaum'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Petro ve Sheinbaum'dan İşbirliği Vurgusu

Kolombiya ve Meksika liderleri, göç ve entegrasyon konularında işbirliğini güçlendirdi.

17.12.2024 06:16
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, resmi ziyareti kapsamında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bir araya geldi.

Sheinbaum, mevkidaşı Petro ile başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, iki liderin Meksika ile Kolombiya arasındaki işbirliğini güçlendirmeye odaklanan çok sayıda önemli konuyu ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, Sheinbaum ile Petro'nun göç ve Latin Amerika entegrasyonuna bağlılıklarını teyit ettikleri ve küresel zorluklar karşısında bölge ülkeleri arasında daha fazla birliğin önemini vurguladıkları ifade edildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, düzensiz göç akışıyla mücadele kapsamında Meksika ve Kolombiya daha fazla bilgi alışverişinde bulunacak. Bunun yanı sıra Meksika havaalanlarından transit geçiş yapan Kolombiya vatandaşlarına iyi muamele yapılması garanti altına alınacak.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile ilerici hükümetler arasındaki birliğin yanı sıra Latin Amerrika ve Karayipler'in birliğinin önemi hakkında konuştuk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Latin Amerika, Kolombiya, Diplomasi, Göçmenler, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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