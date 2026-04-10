Petrol Piyasasında Spot ve Vadeli Fiyatlar Arasında Rekor Fark
Petrol Piyasasında Spot ve Vadeli Fiyatlar Arasında Rekor Fark

10.04.2026 23:39
İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları, Brent petrolünün spot ve vadeli işlemler arasındaki büyük farkla gündeme geldi. Uzmanlar, piyasanın ciddi şekilde bozulduğunu ve arz sıkıntısının etkilerini vurguluyor.

Google'da petrol fiyatını arattığınızda, genellikle ABD ve Avrupa'daki iki yaygın fiyatla karşılaşırsınız. Elektronik piyasalarda sürekli değişen bu fiyatlar, İran savaşının enerjiyi pahalılaştırdığını gösterse de, durumun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonraki kadar kötü olmadığını düşündürür. Ancak gerçek bir tanker dolusu petrol satın almak isteseniz, bedeli çok ağır olur.

Salı günü, Başkan Trump'ın ateşkes açıklamasından önce, Brent petrolünün yaygın fiyatı varil başına yaklaşık 109 dolardı. Bu, 2022'deki 130 doların üzerindeki zirvenin altındaydı. Ancak enerji şirketlerinin tankerlerle taşınan petrolü alıp sattığı piyasada fiyat neredeyse 145 dolara ulaştı. Bu rekor seviye, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasından önceki fiyatın iki katından fazladır.

İki fiyat arasındaki bu büyük farkın nedeni, birinin vadeli işlem fiyatı, diğerinin spot fiyat olmasıdır. Vadeli fiyat, yatırımcıların petrolün gelecekteki değerini düşündüğünü yansıtırken, spot fiyat fiziki teslimatla bağlantılıdır. Son haftalarda bu fark olağanüstü büyüdü ve uzmanlar, vadeli fiyatların gerçek arz şokunu yansıtmadığını söylüyor.

Avustralyalı Macquarie Group'tan Vikas Dwivedi, 'Piyasa ciddi biçimde bozulmuş durumda' ifadesini kullanırken, Chevron CEO'su Mike Wirth de benzer endişeleri dile getirdi. Spot ve vadeli fiyatlar genellikle kriz dönemlerinde ayrışır, ancak Argus verilerine göre son günlerdeki fark son 20 yılın tüm dönemlerinden daha büyük.

İran savaşı, petrol piyasalarını derinden sarsmış durumda. Tahminlere göre, savaş başladığından beri dünya petrol arzının yüzde 10'u veya daha fazlası devre dışı kaldı. Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş mümkün olmadığı için fiyatlar hızla yükseldi ve bazı Asya ülkelerinde kıtlık yaşandı.

İki haftalık ateşkes, Trump'ın açıklamasından sonra fiyatların düşmesine yol açtı, ancak sahadaki koşullar değişmedi. Deniz taşımacılığı şirketleri hâlâ temkinli davranıyor, bu da dünya petrolünün önemli bir bölümünün Basra Körfezi'nde sıkışıp kaldığı anlamına geliyor. TD Cowen'dan Jason Gabelman, 'Fiziki fiyat size şu anda piyasanın ne kadar sıkışık olduğunu gösteriyor' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petrol Piyasasında Spot ve Vadeli Fiyatlar Arasında Rekor Fark - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
SON DAKİKA: Petrol Piyasasında Spot ve Vadeli Fiyatlar Arasında Rekor Fark - Son Dakika
