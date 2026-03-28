Petrol İşçileri Sendikası'ndan Hürmüz Krizi Açıklaması
Petrol İşçileri Sendikası'ndan Hürmüz Krizi Açıklaması

28.03.2026 15:15
Öz Pil-Sen Başkanı Avşar, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının istihdam ve ekonomik dengeye etkilerini değerlendirdi.

Petrol İlaç Lastik Kimya Plastik İşçileri Sendikası (Öz Pil-Sen) Genel Başkanı Mehmet Avşar, Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine kapatılmasıyla yaşanan krize ilişkin "devlete güvenlerinin tam" olduğunu belirterek, bu süreçte beklentilerinin, istihdamın korunması ve ekonomik dengenin kararlılıkla sürdürülmesi olduğunu bildirdi.

Avşar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle gelişen sürece ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleriyle ilgili yaşanan aksaklıkların petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirten Avşar, sürecin petrokimya iş kolu üzerindeki etkilerinin doğrudan üretim sahasında hissedildiğini bildirdi.

Avşar, krizin yalnızca fiyatlarla sınırlı olmadığını, üretim ve lojistik hatlarında da çok boyutlu bir daralma yaşandığına işaret etti.

Artan enerji maliyetlerinin üretim süreçlerini yavaşlattığını, işverenlerin üzerinde yatırımları erteleme ve maliyetleri işçiye yansıtma baskısı oluşturduğunu ifade eden Avşar, bu durumun işten çıkarmalar, ücret baskısı ve sosyal haklarda gerileme riskini doğurduğu kaydetti.

Avşar, sanayi maliyetlerinin artmasının yaratacağı yükün en ağır kısmının emekçilerin omuzlarında olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekçinin alım gücü gerilerken, ücretler hayat pahalılığı karşısında hızla erimekte, iş güvencesi üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Küresel ölçekte yaşanan bu enerji krizi, sonuçları itibarıyla en ağır şekilde çalışan kesimleri etkilemekte ve krizin maliyeti adım adım emekçilerin omuzlarına bırakılmaktadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu nedenle de ekmek teknemizin korunmasını istiyoruz. Üretimin sürdürülebilirliği kadar emekçinin korunması da zorunludur, ücretler enflasyon karşısında güvence altına alınmalı, iş güvencesi ve sosyal haklar gerilememelidir."

Türkiye'nin, sürecin olumsuz etkilerini sınırlamak ve ekonomik dengeleri korumak için gerekli adımları attığını belirten Avşar, "Devletimizin tecrübesi ve kriz yönetim kapasitesine güvenimiz tamdır. Temel beklentimiz, bu süreçte istihdamın korunması ve ekonomik dengenin kararlılıkla sürdürülmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Vedat Muriqi’den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:13
NBA’de tarihi an Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
