Peygamber Üzümü Kurutulma Yolculuğuna Başladı - Son Dakika
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Peygamber Üzümü Kurutulma Yolculuğuna Başladı

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Adıyaman'ın tescilli ürünü Besni üzümü, hasat edildikten sonra güneşte kurutulmak üzere hazırlanıyor. Peygamber üzümü, kozmetik ve sağlık alanında da kullanılmaktadır.

28.08.2024 09:57
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Peygamber üzümünün kurutulma yolculuğu başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın tescilli ürünü Besni üzümünün (Peygamber Üzümü) hasat edildikten sonra güneşte 'Altın sarısı' halini alma yolculuğu başladı.

Sadece Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçesinin bazı köylerinde yetişen ve Adıyaman'ın tescilli ürünü olan Peygamber Üzümü'nde hasat mevsimi başladı. Çekirdeği kozmetik alanında kullanılan ve insan vücuduna da birçok faydası olan Peygamber üzümünün hasat edilerek kurutulması için hummalı bir çalışma yapılıyor.

Hasat edilen üzümler, uzun ömürlü olması için potasyum karbonat, güneşte daha hızlı kurması için ise zeytin yağıyla karıştırılıyor. Üzümler bağın ortasında hazırlanan sergi alanında 4 ile 7 gün arasında güneşte bekletildikten sonra özellikle kış aylarında tüketilmek üzere hazır hale getiriliyor. Kuruyemiş olan üzümler Türkiye'nin iç piyasasında tüketiliyor.

Geçen yıl Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 25 bin 900 dekarlık alanda 12 bin 173 ton, Besni ilçesinde ise 5 bin dekarlık alanda 2 bin 175 ton üzüm üretildi. Üzüm hasadıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, "Peygamber üzümü yaş yendiği vakit çok tadı çok farklı, kuruduğu zaman da altın sarısı rengini alıyor. Bu sofralıktır, çerezliktir. Üzüm çekirdeği yağı da kozmetik ve sağlık alanında kullanılmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Ekonomi, Besni, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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