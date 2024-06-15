Peygamberdevesi Böceği, Zararlıların Artmasına Neden Olabilir - Son Dakika
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Peygamberdevesi Böceği, Zararlıların Artmasına Neden Olabilir

Havaların ısınmasıyla başlayan hasat döneminde peygamberdevesi böceğinin öldürülmesi, zararlıların popülasyonunun artmasına yol açabiliyor. Peygamberdevesi, bahçelerin ve çiçeklerin doğal koruyucusu olarak nitelendiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, biyolojik mücadeleye öncelik vererek zararlı organizmalara karşı kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Peygamberdevesi, zararlı böcekleri avlayarak ekosistemin dengesini sağlıyor ve tarımsal üretimi koruyor.

15.06.2024 13:49
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Havaların ısınmasıyla başlayan hasat döneminde hububat ve diğer ürünlerin ekili olduğu arazilerde sıklıkla rastlanan peygamberdevesi böceğinin öldürülmesi, kenelerin ve diğer zararlıların popülasyonunun artmasına yol açabiliyor.

"Sıcak ve ılıman ülkelerde yaşayan, genellikle yeşil renkte ve ortalama 5 santimetre boyunda, düz kanatlı, çok obur böcek" olarak tanımlanan peygamberdevesi, bahçelerin ve çiçeklerin doğal koruyucusu olmasından dolayı "çiftçi dostu" diye nitelendiriliyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emre Yeniay, AA muhabirine, yaz aylarında özellikle hasat döneminde sıkça görülen peygamberdevesinin çevre ve insan yaşamı için yararlı bir tür olduğunu söyledi.

Bilimsel adı "mantidae" olan hayvanın, türünün en gelişmiş avcı böcekleri arasında yer aldığını belirten Yeniay, bu böceğin ekolojik denge bakımından da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle yaz aylarında bahçe ve tarlalarda sıkça görülen peygamberdevesine kesinlikle zarar verilmemesi gerektiğini anlatan Yeniay, "Ömrü 3-4 ay olan bu böcek türü, başını bir yandan diğer yanına döndürebilen ender türlerdendir. Çakı gibi bükülebilen ön ayaklarıyla çekirge, süne, kene, yaprak biti, tırtıl, eşek arısı, sinek, kelebek ve bahçelere zararlı daha birçok böceği avlayabilir." dedi.

Yeniay, Tarım ve Orman Bakanlığının, tarımsal üretimde zararlı organizmalara karşı kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi, ekosistemin korunması ve organik tarımın yaygınlaştırılması amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadeleye öncelik verdiğini, desteklediğini dile getirdi.

Kimyasal mücadeleyi ise en son başvurulacak yöntem olarak değerlendirdiklerini belirten Yeniay, şöyle devam etti:

"İlaç kullanımında sadece zararlı böcekler yok olmuyor. Peygamberdevesi gibi aslında uğur böceği de faydalı bir böcektir. Kene sadece bitkisel üretime, tarıma zararlı değil, hayvancılığa da zararlı. Hayvanlarda viral enfeksiyonlara sebep oluyor. Daha sonrasında da insana zararlı. İnsanlarda da ölümcül hastalıklara sebep oluyor. Peygamberdevesi, bu keneleri yiyerek kendi başına mücadele ediyor. Biz pestisit kullanarak zararlı böcekleri öldürdüğümüzde faydalı böcekleri de beraberinde öldürüyoruz. Faydalı böceklerin popülasyonu az olduğundan bir sonraki yıl türeyemiyor, çoğalamıyor. Zararlı böcekler daha da fazla çoğalıyor. Sonraki senesinde de daha fazla ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz."

"Etobur bir böcek, bitkisel üretime zarar vermez"

Emre Yeniay, peygamberdevesinin çok farklı ve ilginç bir tür olduğunu söyledi.

Bu böceğin eklemlerinin arasındaki keskin tarakların avın geri kaçmamasını sağladığını belirten Yeniay, şunları kaydetti:

"Bazı çiftçilerimiz, ürüne, hububata zarar veren çekirge gibi gördükleri peygamberdevesinin üzerine basabiliyor, öldürebiliyor. Halbuki çekirgenin doğal düşmanı peygamberdevesi. Çekirgeyi öldürüp midesine indiriyor. Etobur bir böcek bu. Bitkisel üretimde herhangi bir zarar verecek böcek değil çünkü et yiyerek yaşamını sürdürüyor. Bitkisel üretime zarar veren böcekleri tüketiyor. Birçok çeşidi var, 1800 kadar çeşidi var. Yeşilden kahverengiye kadar farklı renkleri var. Adaptasyon kabiliyeti yüksek. Bitkiler üzerinde yaşıyor, toprakta değil. Yaprak gibi görünerek kendini kamufle ediyor çünkü bunun da doğal düşmanları var; kuşlar, yırtıcı kuşlar. Onlardan korunmak adına kamuflaj yeteneği fazla."

Kaynak: AA

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