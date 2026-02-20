Peynir Fiyatları Lüks Haline Geldi

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, artan maliyetler nedeniyle vatandaşın peynir alamamaktan, esnafın ise satamamaktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kilo kilo alınan peynirden en son gelinen nokta 80 gram peynir. Ülkenin geldiği durum bu. İşçi, emekçi emekli bu durumda" dedi. Başevirgen'in ziyaret ettiği bir esnaf artan fiyatlar nedeniyle kendisinin bile tereyağı ve kaymak alamadığını söyledi.

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa'da peynir üreticilerini ziyaret etti. Sofraların değişmez gıdalarından biri olan peynirin artık lüks haline geldiğini söyleyen Başevirgen, artan maliyetlerin hem esnafı hem de yurttaşı zorladığını belirtti.

"Emekli zaten peynir alamıyor"

Başevirgen'in ziyaret ettiği bir esnaf eskiden kiloyla sattıkları peynirleri artık 80 gramlık, 100 gramlık paketlere koyduklarını, vatandaşların gramla satılan peyniri bile almakta zorlandığını söyledi. Bir diğer esnaf ise "Emekli zaten peynir alamıyor. Alabildikleri lor ve çökelek. Burada çalışıyorum, ben bile tereyağı, kaymak alamıyorum. Vatandaş içinde yağı olmayan, yağı alınmış kilosu 195 lira olan peyniri alabiliyor. Kilosu 400-500 lira olan peynire vatandaş yaklaşamıyor" dedi.

Kendisi üretim yaptığı için ayakta kalabildiğini söyleyen bir başka esnafsa kiloluk peynir paketlerinin gramlara düştüğünü anlattı. Esnaf, "Peynirler eskiden büyük paketlerdeydi. Artık küçüle küçüle 360 grama kadar düştü. Böyle sıkıntılı bir dönem görmedik. Genelde ucuz olduğu için lor grubu satılıyor" ifadelerini kullandı.

Başevirgen ise, "Kilo kilo alınan peynirden en son gelinen nokta 80 gram peynir. Ülkenin geldiği durum bu. İşçi, emekçi emekli bu durumda" diye konuştu.

"Ramazan ayında indirime gidelim dedik olmazsa kepenk kapatacağız"

Şarküteri işleten bir esnaf bu yılın geçen yıllara göre daha kötü olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu yıl berbat bir durumdayız. Evimiz kira, dükkan kira, iki tane evladım var. Geçim sıkıntısı gerçekten de çok zor. Önce gelip peyniri kilo kilo alıyorlardı. Şu anda 300 gramlık peynir paketlerinin daha küçüğü var mı diye soruyorlar. Vatandaşlar gelip peynirlerin fiyatına bakıyor kilosu 80 lira olan çökelek ve lor alıyor, peyniri alacak bütçesi yok. Masraflarımızı çıkaramıyoruz. Ailemizden destek alıyoruz. Desteksiz olmuyor. Borçlanıyoruz, kartlara yöneliyoruz. 2-3 tane kartım kapalı halde. Nereye kadar ailelerden destek isteyeceksin? Bu şartlarda esnafın ayakta durma şansı yok. Ramazan ayında indirime gidelim dedik olmazsa kepenk kapatacağız."