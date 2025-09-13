Peyzaj Fuarı Sona Erdi - Son Dakika
Peyzaj Fuarı Sona Erdi

Peyzaj Fuarı Sona Erdi
13.09.2025 20:02
Sakarya’da düzenlenen uluslararası peyzaj fuarı 181 firma ve 20 ülkeden katılımcıyla sona erdi.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" sona erdi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, 181 firma ile 20 ülkeden alım heyetleri katıldı.

Dört gün süren fuarda, birbirinden renkli dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları, süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri, bahçe mobilyaları, park bahçe oyuncakları gibi birçok ürün sergilendi.

Fuarda, firmalar ürünlerini tanıtma ve pazarlama fırsatı yakalarken, düzenlenen etkinliklere katılan ziyaretçiler ürünleri tanıma imkanı buldu.

Ayrıca 19 üniversitede öğrenim gören peyzaj mimarı adayları, düzenlenen yarışmalarda yeteneklerini sergiledi.

"Fuarda sektörle ilgili her ürün var"

Fuar paydaşlarından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, fuarın sekizincisini düzenlediklerini, dış mekan süs bitkisi anlamında Sakarya'nın fuarla Türkiye'de lider pozisyonda olduğunu ifade etti.

Altuğ, SATSO olarak satış ve üretim anlamında üreticilere destek olduklarını belirterek, "Doku kültürü laboratuvarımız var. Laboratuvarın kapasitesi tamamıyla yurt dışına bağlıydı. Sapanca'da yeni bir laboratuvar oluşturduk ve buradaki üretimimizin tamamını yerli üreticimize ayırdık." dedi.

İhracatı artırma ve geliştirme anlamında çalışma ve projelerinin olduğunu anlatan Altuğ, fuarda sektörle ilgili her ürünün bulunduğunu vurguladı.

Altuğ, organizasyonun dünyada bu sektördeki en önemli fuar pozisyonuna geldiğini, fuarın gelişip ve büyüyerek ileriki yıllarda da devam edeceğini bildirdi.

Fuarda bahçe ve park oyun alanları üzerinde ürünlerini sergileyen firmanın sorumlusu Semih Çiftçi de organizasyona ilk defa katıldıklarını ve memnun kaldıklarını söyledi.

Çiftçi, firma ürünlerini burada tanıtma imkanı bulduklarını anlatarak, çocuk oyun parkları, kent mobilyaları, kauçuk zeminler ve basketbol sahaları gibi alanları burada sergilediklerini ve ileriki yıllarda da fuara katılmayı düşündüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peyzaj Fuarı Sona Erdi - Son Dakika

