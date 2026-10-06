Pezeşkiyan, ABD'nin görüşmelerden bu yana İran'a üç kez saldırdığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pezeşkiyan, ABD'nin görüşmelerden bu yana İran'a üç kez saldırdığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pezeşkiyan, ABD\'nin görüşmelerden bu yana İran\'a üç kez saldırdığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Erakçi, Tahran'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile ayrı ayrı görüştü. Pezeşkiyan, ABD'nin görüşmelerden bu yana İran'a üç kez saldırdığını söyledi. Erakçi, gerilimi önlemek için diplomasiye başvurmaktan çekinmediklerini belirtti.

TAHRAN, 6 Ekim (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı bir araya geldi. Pezeşkiyan ve Erakçi, görüşmelerde İran'ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma kararlılıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından pazartesi günü yayımlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Mirzoyan ile görüşmesinde, "Her gün suikast, yaptırım, baskı ve tehdit eylemlerine başvurup verdiği sözlerin arkasında durmayan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok" dedi.

Pezeşkiyan, "ABD, görüşmelerden bu yana bize üç kez saldırdı. Bu da diyalog arayışında olmadıklarını, aksine İran İslam Cumhuriyeti yönetimini devirmeyi amaçladıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Washington'ın 28 Şubat'ta İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir okulda 168 masum çocuğun öldürülmesine ilişkin hiçbir yanıt vermediğine dikkat çekti.

Pezeşkiyan, ABD'nin "İran'a yönelik eylem ve tutumlarının hiçbirinin uluslararası hukukla bağdaşmadığını" sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre Erakçi ise Mirzoyan ile görüşmesinde, ülkenin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini kararlılıkla savunacaklarını belirtirken, gerilimin tırmanmasını önlemek için diplomasiye başvurmaktan hiçbir zaman çekinmediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriErmenistanPolitikaTahranGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
Kuyumcukent’te 420 milyon TL’lik dev vurgun Altınları eritip ’İflas ettik’ dediler Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
13:02
“Yıkamacılar“a büyük operasyon 102 kişi gözaltında
"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında
13:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
11:51
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:23:52. #7.12#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan, ABD'nin görüşmelerden bu yana İran'a üç kez saldırdığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei