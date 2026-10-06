Pezeşkiyan, ABD\'nin görüşmelerden bu yana İran\'a üç kez saldırdığını söyledi

TAHRAN, 6 Ekim (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı bir araya geldi. Pezeşkiyan ve Erakçi, görüşmelerde İran'ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma kararlılıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından pazartesi günü yayımlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Mirzoyan ile görüşmesinde, "Her gün suikast, yaptırım, baskı ve tehdit eylemlerine başvurup verdiği sözlerin arkasında durmayan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok" dedi.

Pezeşkiyan, "ABD, görüşmelerden bu yana bize üç kez saldırdı. Bu da diyalog arayışında olmadıklarını, aksine İran İslam Cumhuriyeti yönetimini devirmeyi amaçladıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Washington'ın 28 Şubat'ta İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir okulda 168 masum çocuğun öldürülmesine ilişkin hiçbir yanıt vermediğine dikkat çekti.

Pezeşkiyan, ABD'nin "İran'a yönelik eylem ve tutumlarının hiçbirinin uluslararası hukukla bağdaşmadığını" sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre Erakçi ise Mirzoyan ile görüşmesinde, ülkenin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini kararlılıkla savunacaklarını belirtirken, gerilimin tırmanmasını önlemek için diplomasiye başvurmaktan hiçbir zaman çekinmediklerini söyledi.