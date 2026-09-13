Pezeşkiyan'dan BRICS'e yerel paralarla ticaret ve güçlü banka çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pezeşkiyan'dan BRICS'e yerel paralarla ticaret ve güçlü banka çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde sınırlı ticari sistemlere bağımlılığın ülke ekonomilerini ani siyasi gelişmeler karşısında kırılganlaştırdığını söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sınırlı ticari sistemlere aşırı bağımlılığın ülke ekonomilerini ani siyasi gelişmeler karşısında kırılgan hale getirdiğini belirterek, BRICS'in yerel paralarla ticareti geliştirerek üyeleri için ekonomik dayanıklılık oluşturması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Sınırlı ticari sistemlere aşırı bağımlılığın ülke ekonomilerini ani siyasi gelişmeler karşısında kırılgan hale getirdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, BRICS'in yerel para birimleriyle ticareti geliştirip Yeni Kalkınma Bankası'nı güçlendirerek üyeler için ekonomik dayanıklılık oluşturması gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, tek taraflı yaptırımların yalnızca ekonomik sorun oluşturmadığını, aynı zamanda gıda güvenliğini ve halkın refahını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Ekonomik dayanıklılığın da tek başına yeterli olmadığını belirten Pezeşkiyan, güvenliğin sağlanamaması halinde bu dayanıklılığın kalıcı hale gelemeyeceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, "Bölgemizde olup bitenler ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ekonomi, enerji ve altyapıyı hedef alan askeri saldırıları, kısa bir zaman diliminde sınırları aşarak küresel sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur." dedi.

Hiçbir ülkenin, küresel sorunları tek başına çözemeyeceğine işaret eden Pezeşkiyan, BRICS'in, güneyde yer alan ülkelerin kapasitesini birleştirmesi gerektiğini ve ülkesinin bulunduğu jeopolitik konumun, üye ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesinde önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Pezeşkiyan, ekonomik dayanıklılık, işbirliği ve güvenlik ilkelerinin adalet olmadan sürdürülebilir olamayacağını belirtti.

Bu ilkelerin kalıcı şekilde uygulanabilmesi için güvenliğin şart olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, BRICS ülkelerini söz konusu ilkeleri hayata geçirmeye davet etti.

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Banka, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pezeşkiyan'dan BRICS'e yerel paralarla ticaret ve güçlü banka çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

16:08
Osimhen’in geri dönüş maçı belli oldu
Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu
16:00
Yüksel Yıldırım’dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
15:09
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
14:51
Bakan Gürlek duyurdu Mersin Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 16:13:58. #7.13#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan'dan BRICS'e yerel paralarla ticaret ve güçlü banka çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement