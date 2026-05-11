Pezeşkiyan: Diplomasi ile Zaferi Destekleyin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pezeşkiyan: Diplomasi ile Zaferi Destekleyin

11.05.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, halkın çıkarları için ABD ve İsrail'e karşı diplomasiye vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e karşı kazanılan "zaferin" halkın çıkarlarının korunması için diplomasiyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da bir grup emniyet yetkilisiyle bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada Pezeşkiyan, mevcut durumda "İran halkının onuru ve ulusal çıkarlarla müzakerelere girmek, ne savaş ne barış konumunda kalmak veya çatışma yolunda devam etmek" konusunda seçenekler olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'e karşı elde edilen "zaferin" halkın çıkarlarını koruyacak diplomatik adımlarla tamamlanması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, bunun rasyonel bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

İran'ın düşmana karşı güven duymadığını ancak ulusal çıkarlar ve ülke onurunun korunması temelinde müzakerelere açık olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacaklarını dile getirdi.

Pezeşkiyan savaş sırasında zarar gören emniyet binaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Savaşta hasar gören emniyet merkezlerinin yenilenmesi ve yeni ekipmanların tedarik edilmesi hususunda hükümetin elinden gelen çabayı göstereceğini söyleyen Pezeşkiyan, emniyet teşkilatının yeniden yapılandırılması ve konusunda uzman heyetlerin çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca savaş sırasında göstermiş olduğu başarıdan dolayı emniyet güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pezeşkiyan: Diplomasi ile Zaferi Destekleyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı

17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:16:34. #7.13#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan: Diplomasi ile Zaferi Destekleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.