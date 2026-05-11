Pezeşkiyan: Diplomasi ile Zaferi Destekleyin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e karşı kazanılan "zaferin" halkın çıkarlarının korunması için diplomasiyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da bir grup emniyet yetkilisiyle bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada Pezeşkiyan, mevcut durumda "İran halkının onuru ve ulusal çıkarlarla müzakerelere girmek, ne savaş ne barış konumunda kalmak veya çatışma yolunda devam etmek" konusunda seçenekler olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'e karşı elde edilen "zaferin" halkın çıkarlarını koruyacak diplomatik adımlarla tamamlanması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, bunun rasyonel bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

İran'ın düşmana karşı güven duymadığını ancak ulusal çıkarlar ve ülke onurunun korunması temelinde müzakerelere açık olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacaklarını dile getirdi.

Pezeşkiyan savaş sırasında zarar gören emniyet binaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Savaşta hasar gören emniyet merkezlerinin yenilenmesi ve yeni ekipmanların tedarik edilmesi hususunda hükümetin elinden gelen çabayı göstereceğini söyleyen Pezeşkiyan, emniyet teşkilatının yeniden yapılandırılması ve konusunda uzman heyetlerin çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca savaş sırasında göstermiş olduğu başarıdan dolayı emniyet güçlerini tebrik etti.