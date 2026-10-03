Pezeşkiyan, dolar 269 bin tümene çıkarken ekonomik baskının arttığını söyledi

Pezeşkiyan, dolar 269 bin tümene çıkarken ekonomik baskının arttığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukası ve yükselen döviz kuruna değinerek 'Ekonomik baskı arttı.' dedi. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'ın hayati damarlarını kesmeye çalıştığını belirtti. İran'da dolar serbest piyasada 269 bin tümene çıkarak tarihi zirvesini gördü.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukası ve yükselen döviz kuruna atıfta bulunarak, "Ekonomik baskı arttı." dedi.
Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ülkesinin ekonomik durumuna ilişkin mesaj yayımladı.
ABD ve İsrail'in, İran'ın hayati damarlarını keserek halk üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını belirten Pezeşkiyan, şunları kaydetti:
"Ekonomik baskı arttı. Ancak Allah'ın yardımı, halkın desteği ve hükümetin çabalarıyla düşmanın ekonomik savaşla belirlediği hedeflerine ulaşmasına izin vermedik."
Pezeşkiyan ayrıca, hükümet olarak olağanüstü durumları yönetmek için yeni bir oluşuma gittiklerini belirtti.
İran'da bugün doların serbest piyasadaki satış kuru 269 bin tümene çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.
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