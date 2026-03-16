Pezeşkiyan: Saldırılar durmazsa konuşmak anlamsız

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesine saldırı olmadan müzakerelerin anlamlı olmayacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olana kadar saldırıların durmasını konuşmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Macron ile görüşmesinde ülkesinin bu savaşı başlatmadığını belirterek, "Saldırılara karşı savunma, hepimizin bildiği doğal bir haktır. Topraklarımıza bir daha saldırı olmayacağından emin olmadığımız sürece saldırının durmasını konuşmak anlamsızdır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgedeki ABD üslerinin komşularımızla ilişkilerimizi bozma amacıyla İran'a karşı kullanılmasına son verilmelidir."

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları görmezden gelinerek bölgede barış ve istikrar sağlanamaz. İran zorbalara teslim olmayacak."

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, uluslararası toplumun ABD ve İsrail saldırılarını kınamasını ve "saldırganları uluslararası hukuka saygı duymaya ikna etmesini" beklediklerini vurgulayarak "Doğru olmayan bilgilere dayanarak ve bir ülkeyi ele geçirmek amacıyla savaş başlatmak, 21. yüzyılda Orta Çağ'dan kalma bir eylemdir." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 22:16:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.