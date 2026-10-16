Pezeşkiyan, yaptırım gören ülkelerin çevre maliyetini tek başına ödememesini istedi - Son Dakika
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Pezeşkiyan, yaptırım gören ülkelerin çevre maliyetini tek başına ödememesini istedi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Erivan'daki BM çölleşme zirvesinde yaptırım uygulanan veya askeri saldırıya maruz kalan ülkelerin çevre maliyetlerini tek başına ödememesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, Gazze'deki yıkımın doğa kıyımı olduğunu belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, askeri saldırıların çevresel etkilerine dikkati çekerek, "Yaptırım uygulanan veya askeri saldırılara maruz kalan ülkeler, çevre maliyetlerini tek başına ödememelidir." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Ermenistan'ın başkentin Erivan'da düzenlenen BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı'nda (COP17) Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Pezeşkiyan konuşmasında, savaşın sadece insanları hedef almadığını aynı zamanda ormanları yaktığını, su havzalarını yok ettiğini, su ve toprağı kirlettiğini belirterek, "Yaptırım uygulanan veya askeri saldırılara maruz kalan ülkeler, çevre maliyetlerini tek başına ödememelidir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in bölgede yürüttüğü savaşının sanayi ve enerji tesisleri ile birlikte doğayı korumak için inşa edilen altyapıya zarar verdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, bu savaşın aynı zamanda toprak ve suyu da kirlettiğini söyledi.

Pezeşkiyan, İran'a saldırıların doğaya etkisini yalnızca İran ile sınırlı kalmadığını ve saldırılarla birlikte tabiatta meydana gelen kirliliğin sınır tanımadığını söyleyerek, "Zararlar küresel boyutlara ulaşıyor ve uluslararası çözümler gerektiriyor. Gazze'deki yıkım da bunun en büyük örneği. Gazze'de olanlar doğa kıyımı niteliğindedir. Gazze toprağı, yıllarca canlı yaşamına ev sahipliği yapabilecek durumda olmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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