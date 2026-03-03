Philippines ve Güney Kore'den İşbirliği Anlaşmaları

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung yapay zeka, nükleer enerji ve savunma başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zabıtları imzaladı.

Manila Times gazetesinin haberine göre, Filipinler'in bu yıl dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) kapsamında, Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya gelen Marcos ve Lee, ikili ilişkilerin kapsamının genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Manila'da yapılan ortak basın açıklamasında Marcos, savunma tedariki, yapay zeka, tarım, ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliği alanlarında Güney Kore ile on mutabakat zaptının imzalandığını belirtti.

Lee ise görüşmede, değişen uluslararası ortamda iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret ve yatırımın ötesine taşınması gerektiğini kaydetti.

İki ülkenin ticaret, yatırım, savunma sanayisi, altyapı ve kalkınma alanlarında işbirliğini geliştirdiğini ifade eden Lee, yapay zeka, dijital teknoloji, yeşil enerji, gemi inşası ve kültür endüstrisinin yeni işbirliği alanları olduğunu kaydetti.

Öte yandan, çarşamba günü düzenlenecek ikili iş forumunda ise gemi inşası, nükleer enerji, gıda ve tıbbi ekipman alanlarını kapsayan 7 mutabakat zaptının daha imzalanmasının beklendiği bildirildi.

Ayrıca, Güney Kore ile Filipinler arasında 2024'te yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması bulunuyor.