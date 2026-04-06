PIA, Yakıt Fiyatları Nedeniyle İndirimleri Kaldırdı

06.04.2026 17:32
Pakistan Uluslararası Havayolları, jet yakıtı zammı nedeniyle indirimleri sonlandırdı ve seferleri azaltacak.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle artan jet yakıtı fiyatları sonrası indirimleri kaldırma ve uçuş operasyonlarını azaltma kararı aldı.

Dawn gazetesinin PIA sözcüsünün açıklamasına yer verdiği haberine göre, PIA, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle bir dizi karar aldı.

Sözcü, çocuklar ve bebekler hariç yolculara yönelik tüm indirimleri sona erdirme kararı aldıklarını belirtirken, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) uçuş operasyonlarının da haftada 16 seferle sınırlandırılacağını kaydetti.

BAE ve Suudi Arabistan hariç Körfez ülkelerine uçuşların nisan ayı sonuna kadar askıya alınacağını aktaran Sözcü, 11 Nisan'dan itibaren Pekin'e ve 14 Nisan'dan itibaren Kuala Lumpur'a uçuş operasyonlarının da durdurulacağını aktardı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında artışlara neden olmuştu.

Kaynak: AA

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
Advertisement
