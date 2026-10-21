Pickleball Samsun Derneği, Havza'da öğretmenler ve kamu personelini eğitti - Son Dakika
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Pickleball Samsun Derneği, Havza'da öğretmenler ve kamu personelini eğitti

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Pickleball Samsun Derneği, Havza\'da öğretmenler ve kamu personelini eğitti
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Samsun genelindeki pickleball eğitimleri kapsamında Havza'da öğretmenler ve kamu personeline yönelik eğitim düzenlendi. Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer, temel kurallar, raket ve top kullanımı ile oyun uygulamalarını anlattı; sporun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Samsun genelinde sürdürülen pickleball eğitimleri kapsamında Havza'da öğretmenler ile kamu personeline yönelik eğitim gerçekleştirildi.

"Pickleball heyecanı devam ediyor" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu spor salonunda eğitim programı düzenlendi.

Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer tarafından verilen eğitimde katılımcılara pickleball sporunun temel kuralları, raket ve top kullanımı, servis, saha düzeni ile oyun uygulamaları konularında bilgi verildi.

Üzer, pickleball sporunun daha geniş kitlelere tanıtılmasının ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, Havza'daki eğitimin de bu çalışmaların önemli bir parçası olarak tamamlandığını söyledi.

Eğitim programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar da katıldı.

Kaynak: AA
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