Pideci dükkanı kurşunlandı, işyerine ve camına mermi isabet etti

Dün akşam bir pideci dükkanı kurşunlandı. 3 el ateş açılan işletmede, mermiler işyerinin kapısına ve camına isabet etti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Konuksever Mahallesi 821 Sokak üzerinde bulunan bir pideci dükkanında meydana geldi. Süleyman Korkmaz'a (45) ait pideci dükkanına, kimliği belirsiz şüpheli 2 şahıs gelerek 3 el ateş etti. Mermilerin birisi işletmenin kapısına isabet ederken, diğer iki mermi ise işyerinin içerisinde bulunan cama isabet etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı ilk çalışmalarda, olayın iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Öte yandan işletmenin akşam saatlerinde kapalı olması, olası bir faciayı da önledi. Ekiplerin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.