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Pideci dükkanı kurşunlandı, işyerine ve camına mermi isabet etti - Son Dakika
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Pideci dükkanı kurşunlandı, işyerine ve camına mermi isabet etti

Dün akşam Konuksever Mahallesi'nde bulunan bir pideci dükkanı, kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından kurşunlandı. İşyerinin kapısına ve camına isabet eden mermiler, mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine sevk edildi ve olayın iki kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. İşletmenin kapalı olması, olası bir faciayı önledi. Araştırmalar devam ediyor.

20.01.2024 - 10:56,
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Dün akşam bir pideci dükkanı kurşunlandı. 3 el ateş açılan işletmede, mermiler işyerinin kapısına ve camına isabet etti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Konuksever Mahallesi 821 Sokak üzerinde bulunan bir pideci dükkanında meydana geldi. Süleyman Korkmaz'a (45) ait pideci dükkanına, kimliği belirsiz şüpheli 2 şahıs gelerek 3 el ateş etti. Mermilerin birisi işletmenin kapısına isabet ederken, diğer iki mermi ise işyerinin içerisinde bulunan cama isabet etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı ilk çalışmalarda, olayın iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Öte yandan işletmenin akşam saatlerinde kapalı olması, olası bir faciayı da önledi. Ekiplerin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

Pideci dükkanı kurşunlandı, işyerine ve camına mermi isabet etti
Kaynak: DHA
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Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pideci dükkanı kurşunlandı, işyerine ve camına mermi isabet etti - Son Dakika
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