Piknikçilerin Çöp Bırakma Alışkanlığına Dikkat Çeken İşletmeci

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Piknikçiler yiyip içip, geride çöp yığınları bırakıp gitti

BATMAN - Batman'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla mesire alanlarını dolduran piknikçiler, doğal alanlarda yiyip, içtikten sonra çöplerini doğaya bırakıp gitti.

Kurban Bayramı tatili boyunca sıcaklardan bunalan vatandaşlar, mesire alanlarına akın etti. Piknik yapan bazı vatandaşlar, çöplerini toplamadan rastgele yeşil alanlarda bıraktı. Ortaya çıkan manzara, görüntü kirliliği oluşturdu. Rastgele çevreye bırakılan çöpler, Sason'da bulunan doğa harikası tarihi Sevek mesire alanını adeta çöplüğe çevirdi.

Tarihi Sevek mesire alanında işletmecilik yapan vatandaşlardan Zeki Avcı, "Ben burada işletmeciyim. Buranın işletme hakkı bendedir. Bu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilden ve il dışından bir çok vatandaş buraya gelerek ailesiyle birlikte piknik yaptı. Dere boyu oturan aileler, gelişi güzel çöplerini dağıtıp durdu. Bizim buraya gelen vatandaşlardan ricamız piknik yaptıktan sonra çöplerini bir poşete koyup bir çöp kutusuna atsınlar. Burada temizlik personelleri var ama yetiştiremiyor. Bazı aileler gelişi güzel çöplerini suya atıyor. Çevreye dağıtıyor. Bu durum hem çevreye zararlı, hem de onlardan sonra gelecek olan aileler için kötü bir manzara oluşturuyor. Bizim piknikçilerden ricamız çöplerini toplayıp çevreye duyarlı olmalarıdır" dedi.