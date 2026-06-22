Piknikte Kanlı Tartışma: Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Piknikte Kanlı Tartışma: Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

22.06.2026 16:30
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Ankara'da Davut S., piknikte tartıştığı eşi Zahide S.'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli aranıyor.

ANKARA'da Davut S., piknikte tartıştığı eşi Zahide S.'yi (46) bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için bahçelerine giden Davut S. ile eşi Zahide S., henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Davut S., 2 çocuk annesi eşi Zahide S.'yi bıçaklayıp kaçtı. Çiftten haber alamayan yakınları, bahçeye gittiklerinde Zahide S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Zahide S., Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinden sonra ailesi tarafından teslim alınıp, Akyurt ilçesi Kozayağı Mahallesi'ne getirildi. Zahide S., öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, mahalleli, Davut S.'nin işsiz olduğunu ve psikolojisinin yerinde olmadığını belirterek, daha önce de eşini darbettiğini ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Akyurt, Ankara, Polis, Yaşam, Son Dakika

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