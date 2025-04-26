Pilot Aile Gururu: THY'de Üç Nesil - Son Dakika
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Pilot Aile Gururu: THY'de Üç Nesil

THY'de kaptan pilot babası ve iki oğlu, aynı mesleği paylaşarak gurur yaşıyor.

26.04.2025 11:13
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Türk Hava Yolları'nda (THY) çalışan kaptan pilot baba ve iki pilot oğlu, aynı firmada aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor.

Elazığ'da doğan 63 yaşındaki kaptan pilot Yavuz Yılmaz, ilkokul eğitiminin ardından askeri okula girdi. Askeri lisenin 3. sınıfındayken Hava Kuvvetleri Komutanlığını tanıtmak için derslerine giren bir havacı yüzbaşıdan etkilenen Yılmaz, pilot olmaya karar verdi.

Hava Harp Okulu'ndan 1983 yılında mezun olan ve teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlayan Yılmaz, 2005'te emekli olduktan sonra sivil havacılık sektöründe çalışmaya başladı. Yılmaz, THY'de sorumlu kaptan pilot olarak görevine devam ediyor.

Yavuz Yılmaz'ın 35 yaşındaki oğlu Kaan ile 30 yaşındaki oğlu Bartu Yılmaz da babalarının izinden giderek pilot oldu.

THY'de babalarıyla çalışan kardeşlerden Kaan Yılmaz, eğitmen pilot olarak genç pilotların yetişmesinde de rol alıyor.

"Uçak sesleriyle büyüdü"

Mesleğinde oğullarına öncülük eden kaptan pilot Yavuz Yılmaz, AA muhabirine, pilotluğun meşakkatli ancak güzel bir meslek olduğunu söyledi.

Pilotluğu çok sevdiğini belirten baba Yılmaz, "Dünyaya bir daha gelsem yine aynı mesleği yaparım, yine Hava Kuvvetleri'nde subay olarak uçmak isterim." ifadesini kullandı.

Çocuklarını pilot olmaları için zorlamadığının altını çizen Yılmaz, "Aslında benim çok büyük katkım olmadı. Yani sadece motivasyon yönünden katkım oldu. Kendileri karar verdiler pilot olmaya. Özellikle büyük oğlum küçük yaşlarda ben Hava Kuvvetleri'nde çeşitli birliklerde uçarken uçak sesleriyle büyüdü. Küçük oğlum da abisini referans alarak bu mesleğe başladı. Maddi ve manevi olarak destek verdim ama pilot olmak büyük oranda kendilerinin kararıydı." diye konuştu.

Yılmaz, "Aynı havayı kokluyorsunuz, aynı üniformayı giyiyorsunuz, aynı şirkette uçuyorsunuz. Bir baba olarak gerçekten gurur verici bir duygu. Bir de çok güzel, başarılı çocuklarım var. Kariyer basamaklarını başarılı şekilde atlıyorlar. Büyük oğlum öğretmen pilot oldu, küçük oğlum birkaç yıl sonra kaptan pilot olacak." dedi.

THY'de 2006 yılında işe başladığını söyleyen Yılmaz, THY'nin o tarihte 100 olan uçak sayısının şu an 480'e çıktığını, 1500-2000 civarında uçucu personel sayısının da 7 bine ulaştığını, Türkiye'de sivil havacılığın bu süreçte önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Mesleğin zorluklarından da bahseden Yılmaz, pilot olmak isteyen gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Gerçekten zor ama çok zevkli bir meslek. Bugün bakıyorsunuz buradasınız, 12 saat sonra Amerika kıtasındasınız ve 20 saat sonra Avustralya kıtasındasınız. Değişik kültürleri tanıyorsunuz, değişik tecrübeler elde ediyorsunuz. Gençlerin çok çalışmaları, fedakarlıkta bulunmaları gerekiyor. 'Ben pilot oldum.' demekle olacak bir şey değil. Yaklaşık iki yıl eğitim süreci sürüyor. Zorluklarına da katlanmasını bilmeleri gerekiyor. Devamlı ders çalışmak zorundasınız. Her 6 ayda bir simülatöre giriyoruz, her yıl eğitim uçuşları yapıyoruz. Her zaman bilgileri taze tutmak zorundayız."

"Onun katkılarıyla bu mesleğe adım attım"

Kaptan ve eğitmen pilot Kaan Yılmaz ise çocukluğundan beri en büyük hayalinden birinin uçmak olduğunu söyledi.

Mesleğini seçerken babasından etkilendiğini vurgulayan Yılmaz, "Önünüzde böyle bir rol model olunca hayatınız da o yönde şekillenmeye başlıyor. Onun katkılarıyla bu mesleğe adım attım. Yaklaşık 13 senedir Türk Hava Yolları'nda uçuyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra özel uçuş okulunda uçuş eğitimini aldıktan sonra 2013 yılında THY'de ikinci pilot olarak görevime başladım. Yaklaşık 3 sene önce kaptan pilotluğa terfi ettim. 2 senedir de 320 filosunda öğretmen pilotu olarak uçuşuma devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Babasıyla aynı mesleği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Çok çok özel bir duygu. İnanılmaz, çok tarif edilecek bir şey değil. Çok şanslıyım. Böyle bir rol modelle aynı evi paylaşmak, onun tecrübelerinden faydalanabilmek, takıldığım yerlerde ondan destek alabilmek, onun vermiş olduğu mirası kardeşimle birlikte taşıyabilmek çok büyük gurur, çok büyük onur." şeklinde konuştu.

Kaan Yılmaz, pilotluk mesleğine ilişkin şunları söyledi:

"Sadece kendinize veya yolcularınıza karşı değil, aynı zamanda şirketinize ve ülkenize karşı da büyük sorumluluğu olan bir meslek. Dolayısıyla çok özveriyle yapılması gereken meslek. Kendinizi çok güncel tutmak zorundasınız. Sürekli okumanız, çalışmanız lazım. Kendinizi hazır tutmak zorundasınız. Hayatınızı pilotluğa göre revize etmek zorundasınız. Bazen geceniz gündüzünüz olmuyor, ailenize zaman ayıramayabiliyorsunuz. Disiplin, özveri ve sevgi olunca kolaylıkla başarılabilecek bir meslek."

"Pilot babanın oğlu olmak çok güzel duygu"

THY'de ikinci pilot olarak görev yapan Bartu Yılmaz da abisini ve babasını örnek alarak meslek seçimi yaptığını, küçük yaşlardan itibaren pilot olmayı hedeflediğini kaydetti.

İş saatlerinden dolayı çoğunlukla babası ve abisiyle bir arada bulunamadığını, beraber oldukları zamanlarda ise genellikle işle ilgili sohbet ettiklerini aktaran Yılmaz, "Pilot babanın oğlu olmak çok güzel duygu. Özellikle meslek hakkında rahatlıkla konuşabileceğim hem abimin hem de babamın olması gerçekten çok güzel duygu." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pilot Aile Gururu: THY'de Üç Nesil - Son Dakika

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