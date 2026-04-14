Pınar Et 2025'te Sürdürülebilirlikte Önemli Adımlar Attı

14.04.2026 10:59
Pınar Et, sera gazı emisyonlarını %6,9 azaltırken, su ayak izinde %23 düşüş sağladı. 2030 hedefleri karbon ayak izini %30, su ayak izini %15 azaltmak üzerine kurulu.

Pınar Et, 2025 yılı sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı. Şirket, bir önceki yıla göre toplam sera gazı emisyonlarını %6,9 oranında azaltırken, su ayak izinde %23 düşüş sağladı. Elektrik tüketiminin %8'i güneş enerjisinden karşılandı ve bu sayede yaklaşık 1.472 ton CO² emisyonunun önüne geçildi.

Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, "Enerji tüketiminden atık yönetimine, su ayak izinden sera gazı emisyonlarına kadar 2050 karbon nötr hedefimize kararlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi. Demir, 2025'te enerji tüketimi, doğal gaz ve soğutucu gaz kullanımında sağlanan iyileşmelerle emisyonlarda düşüş elde edildiğini belirtti.

Şirket, 2030 yılına kadar karbon ayak izini %30, su ayak izini %15 azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, enerji, su ve atık yönetimi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılında 5 ton daha az plastik ve 2,16 ton daha az kâğıt kullanıldı, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon salımında 24 ton azaltım gerçekleştirildi.

Pınar Et, toplam enerji tüketiminin %50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi amaçlıyor ve 2026-2028 Stratejik Planı'nda GES 2 ve GES 3 yatırımlarına yer vererek bu konudaki çalışmalara başladı. CDP su güvenliği ve iklim değişikliği alanındaki notları 2025 yılı itibariyle B olarak onaylandı.

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
