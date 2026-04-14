Pınar Et 2025'te Sürdürülebilirlikte Önemli Adımlar Attı

Pınar Et, 2025 yılı sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı. Şirket, bir önceki yıla göre toplam sera gazı emisyonlarını %6,9 oranında azaltırken, su ayak izinde %23 düşüş sağladı. Elektrik tüketiminin %8'i güneş enerjisinden karşılandı ve bu sayede yaklaşık 1.472 ton CO² emisyonunun önüne geçildi.

Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, "Enerji tüketiminden atık yönetimine, su ayak izinden sera gazı emisyonlarına kadar 2050 karbon nötr hedefimize kararlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi. Demir, 2025'te enerji tüketimi, doğal gaz ve soğutucu gaz kullanımında sağlanan iyileşmelerle emisyonlarda düşüş elde edildiğini belirtti.

Şirket, 2030 yılına kadar karbon ayak izini %30, su ayak izini %15 azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, enerji, su ve atık yönetimi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılında 5 ton daha az plastik ve 2,16 ton daha az kâğıt kullanıldı, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon salımında 24 ton azaltım gerçekleştirildi.

Pınar Et, toplam enerji tüketiminin %50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi amaçlıyor ve 2026-2028 Stratejik Planı'nda GES 2 ve GES 3 yatırımlarına yer vererek bu konudaki çalışmalara başladı. CDP su güvenliği ve iklim değişikliği alanındaki notları 2025 yılı itibariyle B olarak onaylandı.