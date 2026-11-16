Pınarbaşı'ndaki Ilıca Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi, sonbahar renkleri belirdi - Son Dakika
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Pınarbaşı'ndaki Ilıca Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi, sonbahar renkleri belirdi

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Pınarbaşı\'ndaki Ilıca Şelalesi\'nde su seviyesi yükseldi, sonbahar renkleri belirdi
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Pınarbaşı\'ndaki Ilıca Şelalesi\'nde su seviyesi yükseldi, sonbahar renkleri belirdi
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Kastamonu Pınarbaşı'ndaki Ilıca Şelalesi'nde yağışlarla su seviyesi yükseldi, sonbahar renkleri arasında doğal havuz ve ormanlar farklı güzelliklere büründü. Horma Kanyonu çıkışında 10 metre yükseklikten dökülen şelale ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, bölge dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde su seviyesinin yükselmesiyle sonbahar renkleri arasında güzel görüntüler ortaya çıktı.

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında Zarı Çayı'nın üzerinde yer alan Horma Kanyonu'nun çıkışında 10 metre yükseklikten dökülen şelalenin doğal havuzu ve çevresini saran ormanlar yağışlarla farklı güzelliklere büründü.

Yılın her mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçileri cezbeden kanyon ve şelale ile şelaleye adını veren Ilıca köyünün görüntüleri doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgedeki manzaralar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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