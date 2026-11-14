Pınarhisar'da arıcılara yüzde 100 hibeli 1200 plastik kovan tabanı dağıtıldı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde arıcılara yüzde 100 hibe plastik kovan tabanı desteği verildi.

Kırklareli İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında temin edilen 1200 plastik kovan tabanı Pınarhisar Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı arıcılara teslim edildi.

Kapalı pazar alanında düzenlenen törene Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile üreticiler katıldı.

Kaymakam Özderin, konuşmasında, malzeme desteğinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kentte bal üretimini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Özderin, bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür etti.