Pınarhisar'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Pınarhisar'da firari hükümlü yakalandı

Pınarhisar\'da firari hükümlü yakalandı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Pınarhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaynarca beldesinde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

24.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:38
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Pınarhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kaynarca beldesinde yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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