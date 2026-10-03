Pınarhisar'da gıda güvenilirliği için üretim ve satış noktaları denetlendi

Pınarhisar'da gıda güvenilirliği için üretim ve satış noktaları denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pınarhisar'da gıda güvenilirliği için üretim, satış ve toplu tüketim yapılan yerler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince denetlendi. Hijyen, son tüketim tarihi ve muhafaza şartlarının incelendiği kontrollerin aralıksız süreceği belirtildi.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.
Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçe genelindeki gıda imalathaneleri, satış noktaları ve toplu tüketim yerleri incelendi.
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde, hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları denetlendi.
Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: AA
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