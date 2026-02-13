Pınarhisar\'da Hamsi Yüklü Tır Bunun Yangın Çıkardı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan hamsi yüklü tırda maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, 51 KV 160 plakalı hamsi yüklü tır, İslambeyli köyü yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında tırda maddi hasar meydana geldi.
