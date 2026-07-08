Pınarhisar'da TOKİ Konutları Anahtar Teslim Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pınarhisar'da TOKİ Konutları Anahtar Teslim Töreni

Pınarhisar\'da TOKİ Konutları Anahtar Teslim Töreni
08.07.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 2. etap TOKİ konutları anahtar teslim töreni yapıldı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 2. etap TOKİ konutları anahtar teslim töreni yapıldı.

Törene, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Turan, konuşmasında, bir evin huzurun, güvenin, aile olmanın ve geleceğe duyulan umudun simgesi olduğunu söyledi.

TOKİ konutlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hayata geçirilen önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Turan, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten güçlü sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Konutların yeşil alanları, sosyal donatıları ve modern yaşam alanlarıyla Pınarhisar'a değer katacağını dile getiren Turan, konutların hak sahibi ailelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Törende, edilen duaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Pınarhisar, Kırklareli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınarhisar'da TOKİ Konutları Anahtar Teslim Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da ayının cüssesi hayrete düşürdü Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü
Limasol’da gece kulübü önünde patlama Limasol'da gece kulübü önünde patlama
Zayıflamak isterken 13 cm’lik diş fırçası yuttu Zayıflamak isterken 13 cm'lik diş fırçası yuttu
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
Erdek’teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler
Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden ’güvenlik’ paneli: Rusya, NATO’ya meydan okur mu Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden 'güvenlik' paneli: Rusya, NATO'ya meydan okur mu?

08:39
Amerikalılar şaşkın: Trump’ın kabullenmesi alışık bir durum değil
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
08:16
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
06:53
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
06:37
ABD 80’den fazla askeri hedefi vurdu, İran’dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek
ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek
06:16
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 09:37:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Pınarhisar'da TOKİ Konutları Anahtar Teslim Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.